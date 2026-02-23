¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï22Æü¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè25Àá¤Ç¥ì¥Ð¥ó¥Æ¤ò3¡Ý0¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ÍMF¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥ë¤¬¡¢¡Ø¥â¥Ó¥¹¥¿¡¼¥ë¡Ù¤òÄÌ¤·¤Æ»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¸ø¼°Àï2Ï¢ÇÔÃæ¤À¤Ã¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¥ì¥Ð¥ó¥Æ¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿°ìÀï¤Ï½øÈ×¤Î4Ê¬¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿Æ±DF¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¬Ãæ±û¤ØÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤ò¥Ù¥ë¥Ê¥ë¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤ë¡£32