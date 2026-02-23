²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(UEFA)¤Ï23Æü¡¢º¹ÊÌÅª¸ÀÆ°¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«MF¥¸¥ã¥ó¥ë¥«¡¦¥×¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Ë¤ËÂÐ¤·¡¢1»î¹ç¤Î»ÃÄêÅª½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò²¼¤·¤¿¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤È¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè2Àï¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£¥×¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Ë¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤Ã¤¿º£·î17Æü¤Î²¤½£CL·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè1Àï¤Ç¡¢R¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼FW¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤Ë¿Í¼ïº¹ÊÌÅª¤Ê¸ÀÆ°¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë