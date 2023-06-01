¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤¿¤á¥­¥ã¥ó¥×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£Åê¼ê¤Ç¤Ïº£½Õ2ÅÙÌÜ¤Î¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡ËÅÐÈÄ¤ÇºÇÂ®99¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó159¡¦3¥­¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤·¡¢ÂÇ¼Ô¤Ç¤ÏÆ±½é¤Î²°³°¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç35¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ5ËÜ¤Îºô±Û¤¨¤òÊü¤Ã¤¿¡£06¡¢09Ç¯°ÊÍè¤ÎÂç²ñÏ¢ÇÆ¤Ø¡¢ËüÁ´¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ÇÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ºÇ¹âµ¤²¹27ÅÙ¤Þ¤Ç¾å¾º¤·