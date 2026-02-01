Èá´ê¤ÎÀ¤³¦°ì¤ØÇ³¤¨¤ë¤Î¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£3·î¤ÎWBC¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤Ë¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³ÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¿·¼é¸î¿À¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï´û¤Ë¹õÈ±¤«¤é¶âÈ±¤ËÀ÷¤á¤Æµ¤¹ç½½Ê¬¤À¡£¡Ö¿ôÆüÁ°¡Ê2·î19Æü¡Ë¤ËÀ÷¤á¤¿¤ó¤À¡£²æ¡¹¡ÊWBC¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³ÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ë¤ÏËè²ó¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£WBC¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ÏÀ°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¡×Á°²ó23Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÀï¤Ç9