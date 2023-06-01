お笑いコンビ・令和ロマンの郄比良くるまが出演するＰｏｄｃａｓｔ番組「令和ロマンのご様子」の最新回が２３日、アップされた。一部週刊誌で報じられた女優のＭＥＧＵＭＩとの熱愛について初めて言及した。この日、「ご騒がせ」というタイトルで番組がアップ。番組序盤、郄比良はボケ続けるも、しびれを切らした松井ケムリが「あなたの恋愛。僕が聞きたいのは。恋愛が取りざたされてましたよ」と直球で切り込んだ