¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë ¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¦¥Ê¿¯¹¶¤«¤é24Æü¤Ç4Ç¯¤Ç¤¹¡£Ì¾¸Å²°¡¦±É¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÊ¿ÏÂ¤òµ§¤ë¥Ç¥â¹Ô¿Ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ 23Æü¤Î¥Ç¥â¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤ò´Þ¤à¡¢¤ª¤è¤½150¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢Ì¾¸Å²°¤Î±É¼þÊÕ¤òÎý¤êÊâ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍýÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜ¤ËºßÎ±¤¹¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤é¤ÎÈòÆñÌ±¤Ï¡¢1·îËö»þÅÀ¤Ç1967¿Í¤Ç¡¢Åì³¤3¸©¤Ç¤Ï¡¢128¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¿ÆÀÌ¤¬ÆþÂâ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÂâ¤Î¹ñ´ú¤òÇØÉé¤Ã