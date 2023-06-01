¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û½µÌÀ¤±23Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÈ¿Íî¤·¡¢¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÏÁ°½µËöÈæ397.16¥É¥ë°Â¤Î4Ëü9228.81¥É¥ë¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ò½ä¤ëÀè¹Ô¤­ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Åê»ñ²È¿´Íý¤¬°­²½¡£Çä¤êÃíÊ¸¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£