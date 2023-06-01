¡ÚUDF ±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ö¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡× ¥É¥é¤¨¤â¤ó/ ¤·¤º¤« & ¿åÃæ¥Ð¥®ー¡Û 2·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§ ¥É¥é¤¨¤â¤ó 2,420±ß ¤·¤º¤« & ¿åÃæ¥Ð¥®ー 3,300±ß ¡Ú¡ÖVAG A GO GO ¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¡Û 3·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§³Æ1,000±ß ¡ÖUDF ±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ø¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù ¤·¤º¤« & ¿åÃæ