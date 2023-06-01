¡ÚMODEROID ¥ë¥¯¥·¥ª¥ó/MODEROID ¥Ö¥é¥Ç¥£¥ª¥ó¡Û 2·î24Æü ½Ð²Ù³«»Ï ²Á³Ê¡§³Æ7,900±ß ¡ÚMODEROID ¥ë¥¯¥·¥ª¥ó¡õ¥Ö¥é¥Ç¥£¥ª¥ó ¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¥»¥Ã¥È¡Û 2·î24Æü ½Ð²Ù³«»Ï ²Á³Ê¡§15,800±ß ¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖMODEROID ¥ë¥¯¥·¥ª¥ó¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖMODEROID ¥Ö¥é¥Ç¥£¥ª¥ó¡×¤Î½Ð²Ù¤ò2·î24Æü¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï³Æ7,900±ß¡£