¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï23Æü¡¢¼«¿È¤Î¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ë¡Ö¤Ð¤«¤²¤¿Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½·è¤ò½ä¤Ã¤Æ¶î¤±°ú¤­¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹ñ¤Ï¡¢¹ç°Õ¤·¤¿¤â¤Î¤è¤ê¤â¹â¤¤´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£´ØÀÇ¹ç°Õ¤ÎÁê¼ê¹ñ¤ò¤±¤óÀ©¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£