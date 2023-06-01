1973¡Ê¾¼ÏÂ48¡ËÇ¯2·î24Æü¡¢ÆÊÌÚ¸©¤ÎÂ­ÈøÆ¼»³¤ÇÊÄ»³¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¹¾¸Í»þÂå¤Ë³«È¯¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎÆ¼¤Î»º½ÐÎÌ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ¼»³¤¬ÇÓ½Ð¤·¤¿¹ÛÆÇ¤¬ÅÏÎÉÀ¥Àî¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¡ÖÆüËÜ½é¤Î¸ø³²¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¼Ì¿¿¤ÏÊÌ¤ì¤Î¥³¥Ã¥×¼ò¤ò¸ò¤ï¤¹¹£Æâ°÷¤é¡£¤½¤Î¸å¹£Æâ¤Î°ìÉô¤¬´Ñ¸÷ÍÑ¤Ë³«Êü¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯¤Ë¤ÏÆü¸÷»Ô¤Ëµ­Ç°´Û¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£