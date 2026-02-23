¢£I¡¥ÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡ü1¡¥NY¥À¥¦¤Î¿ä°Ü1¡Ë2/19¡¢NY¥À¥¦¢¥267¥É¥ë°Â¡¢49,395¥É¥ë2¡Ë2/20¡¢NY¥À¥¦¡Ü230¥É¥ë¹â¡¢49,625¥É¥ë¡ÚÁ°²ó¤Ï¡ÛÁê¾ìÅ¸Ë¾2·î19Æü¹æÊÆ¹ñ³ô: º£Ç¯¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¾å¾º¤·¥¤¥ó¥Õ¥ìºÆÇ³¤Ç¡¢Íø¾å¤²¤Î²ÄÇ½À­ÆüËÜ³ô: ¡Ö¥ì¡¼¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤¬»ö¼Â¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢±ß¡¦¥É¥ë¤Ï158±ßÂæ¤¬ÊÉ¡ü2¡¥ÊÆ¹ñ³ô¡§ºÇ¹âºÛ¡Ö¥È¥é¥ó¥×Áê¸ß´ØÀÇ¤Ï°ã·ûÈ½·è¡×¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ù¤­1¡ËÊÆ¹ñ¡¦Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛ¡Ö¥È¥é¥ó¥×Áê¸ß´ØÀÇ¤Ï°ã·ûÈ½·è¡×