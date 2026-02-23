¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤¬22Æü¡¢23Æü¤ËÅìµþ¡¦Í­ÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ¡Ö5th ALBUM MEMORIAL LIVE¡ØMy respect¡Ù¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£20Æü¡¢21Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡ØCoupling Collection 2022-2025¡Ù¤ËÂ³¤¯¤³¤Î¸ø±é¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¤Î5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMy respect¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµ­Ç°¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿29th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖActually...¡×¤«¤é40th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡×¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¤ä´üÊÌ¶Ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¡£¤½¤ó¤ÊÆ±¥é¥¤