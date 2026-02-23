¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Î»³³ÙÃÏÂÓ¤Ç¡¢¥Ð¥¹¤¬Æ»Ï©¤«¤éÅ¾Íî¡£19¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏÅö¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ëÃæÉô¥À¥Ç¥£¥ó¤Ç¡¢Áö¹ÔÃæ¤Î¥Ð¥¹¤¬Æ»Ï©¤«¤é¤ª¤è¤½200¥á¡¼¥È¥ë²¼¤ÎÀî´ß¤ËÅ¾Íî¡£¥Ð¥¹¤Ë¤Ï³°¹ñ¿Í¤ò´Þ¤à40¿Í¤¢¤Þ¤ê¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢19¿Í¤¬»àË´¡¢25¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤ÎÆüËÜÂç»È´Û¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤±¤¬¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í1¿Í¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÏ¢Íí¤Ï¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£