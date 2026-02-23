³Æ¹ñ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡ÊNY»þ´Ö09:10¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23:10¡Ë¡Ê%¡Ë ÊÆ2Ç¯ºÄ 3.474¡Ê-0.004¡Ë ÊÆ10Ç¯ºÄ4.060¡Ê-0.023¡Ë ÊÆ30Ç¯ºÄ4.710¡Ê-0.014¡Ë ¥É¥¤¥Ä2.728¡Ê-0.009¡Ë ±Ñ¹ñ4.341¡Ê-0.012¡Ë ¥«¥Ê¥À3.207¡Ê-0.010¡Ë ¹ë½£4.719¡Ê-0.009¡Ë ÆüËÜ2.111¡Ê-0.029¡Ë ¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª