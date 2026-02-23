TBS¤ò1·î¤ËÂà¼Ò¤·¤¿¡¢¸µÆ±¶É¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÎÉ¸¶°ÂÈþ¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤¬23Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¼Â¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖYANMI.(¥ä¥ó¥ß)¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤â¸øÉ½¡£¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÂô»³¤ÎÊý¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¡¢Âô»³¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»þ¡¢¤É¤ó¤ÊÁõ¤¤¤¬ÎÉ¤¤¤«¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Ê¤¬¤é»ä¤Ê¤ê¤Ë