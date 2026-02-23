ロックバンド「LUNASEA」のドラムス、真矢（しんや、本名山田真矢＝やまだ・しんや）さんが17日午後6時16分、死去した。56歳。神奈川県出身。葬儀・告別式は近親者のみで済ませた。突然の訃報発表から一夜、メンバーが改めて真矢さんへの思いをつづった。残されたメンバー4人は、支えてくれたファンクラブへ23日未明に悲しみの報告。公式サイトでも「彼が35年以上にわたって刻み続けた魂のビート、そして音楽への深い愛は、