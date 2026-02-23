鹿児島県志布志市の県道で23日夕方、バイクが転倒しているのが見つかり、運転していたとみられる会社役員の男性が意識不明の重体となっています。 志布志警察署によりますと、23日午後5時半ごろ、志布志市志布志町田之浦の県道で「バイクの運転手が事故を起こしたようだ」と、通行人から消防に通報がありました。 バイクを運転していたとみられる鹿屋市寿４丁目の会社役員・有野友博さん（４０）が病院に搬送されましたが、意識