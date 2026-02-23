源田選手 3月開幕する野球の世界大会、WBCを前に侍ジャパンは22日と23日の2日間、福岡ソフトバンクホークスとの強化試合に臨みました。 メンバーに選ばれた大分県出身で埼玉西武ライオンズの源田壮亮選手が攻守で活躍を見せました。 宮崎県で行われた強化試合。侍ジャパンの源田選手は22日、7番ショートでスタメン出場しました。初回、3対1と勝ち越し、なおも1アウト3塁2塁で打席が回ると、センタӦ