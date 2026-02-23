大分県佐伯市では「城下町佐伯 ひなめぐり」が開かれていて、花に囲まれた花雛などが観光客を出迎えています。 ワークショップの様子 スイートピーにトルコキキョウなど色とりどりの花に囲まれた笑顔のお雛様。「城下町佐伯ひなめぐり」の会場の1つ観光交流館には、主に市内で生産された花を使った花雛が並べられています。 ◆ワークショップの担当者「このくらい短くていい。お顔が見