母のイメージを崩したくないのか、いま一歩踏み込もうとしない夫。そして当の本人も自宅への訪問を拒否…。でも伯母さんが嘘をついているとは思えないですし、近所に迷惑をかけているなら早急に手を打たないと…！というわけで、アポなしで突撃すことにしたのです!!【まんが】義母の家はゴミ屋敷だった(ウーマンエキサイト編集部)