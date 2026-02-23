シリアル・キラーが主人公という異色の大ヒットドラマ『デクスター 〜警察官は殺人鬼』の始まりの物語『デクスター：すべての始まり』のDVD-BOXが、2026年5月13日（水）に発売！ 『デクスター』前日譚スピンオフ、まさかの打ち切り！シーズン2決定から一転した舞台裏