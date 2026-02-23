ブラジル代表FWエンドリッキが、フランスのサッカー専門チャンネル『テレフット』のインタビューにて、レアル・マドリードからレンタル移籍加入したリヨンでの日々や、今後の目標について語った。現在19歳のエンドリッキは16歳2カ月にして母国のパルメイラスでトップチームデビューを飾り、2024年夏に欧州へ上陸。レアル・マドリードの一員となった。昨季は途中出場が主だったものの、公式戦通算37試合のピッチに立って7ゴール