【ニューヨーク共同】週明け23日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比42銭円高ドル安の1ドル＝154円55〜65銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1789〜99ドル、182円28〜38銭。米長期金利が低下傾向となり、日米の金利差縮小が意識され円買いドル売りが優勢となった。