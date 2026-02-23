巨人の阿部慎之助監督（４６）が２３日のオープン戦・楽天戦（那覇）で３安打をマークした泉口友汰内野手（２６）を高く評価した。この日「６番・遊撃」で先発出場した泉口は、２回無死一塁で迎えた第１打席で左前打を放つと、４回一死走者なしから左前打で出塁。相手の２番手・伊藤樹の一塁けん制悪送球の間に三塁まで進む好走塁を見せ、大城の適時打で先制のホームを踏んだ。２点リードの８回二死三塁では適時中前打を放ち