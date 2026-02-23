ボートレース住之江の7日間シリーズ「BTS大和ごせ12周年記念トランスワードトロフィー」が、22日に開幕した。今節は26日の5日目11Rまで予選が行われる準優勝制だ。2日目5R、寺島吉彦（40＝東京）は3コースから1周1マークを全速ターン。インの和田操拓、そしてオレンジ機の村松将平には先着を許したものの、乗りっぷりが実にいい。3着ゴールに「感触は悪くないのでノーハンマーです。これといって直したい部分はないですね」