ミラノ・コルティナ冬季五輪スピードスケート女子団体追い抜きで銅メダルを獲得した佐藤綾乃（29＝ANA）が23日、自身のインスタグラムを更新。大会を終え心境をつづった。佐藤は「たくさんの応援、ありがとうございました！大歓声の中のレースはやっぱり格別でとても楽しかったです」と書き出し、オフショットを複数枚投稿。1枚目にはオリンピックシンボルの前で、盟友・高木美帆に抱きつく2ショットを載せた。続けて「オリ