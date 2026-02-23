ユヴェントスは21日に行われたセリエA第26節でコモと対戦。本拠地での一戦だったが、前後半にそれぞれ1失点を喫して、0-2で敗北した。これで公式戦3連敗を含む5戦未勝利と低空飛行が続いている。イタリア『La Gazzetta dello Sport』によれば、イタリア代表GKミケーレ・ディ・グレゴリオが直近のセリエA3試合で7失点を喫するなど不安定なパフォーマンスを受けて、ユヴェントスは新守護神探しを強化しているという。ここ数ヶ月はフ