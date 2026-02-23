アーセナルOBであるフレドリック・ユングベリ氏とマンチェスター・ユナイテッドOBであるヤープ・スタム氏、ピーター・シュマイケル氏はプレミアリーグ第27節のトッテナム戦の後、10番エベレチ・エゼを絶賛した。英『METRO』が報じている。アーセナルはこの試合4-1でトッテナムを撃破したが、ヴィクトル・ギェケレシュと共に2ゴールを挙げる素晴らしい活躍を見せたのがエゼだった。昨年11月のトッテナム戦以降、得点をとることがで