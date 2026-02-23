１５日、米ニューヨークで開催された「ＴｏｙＦａｉｒ２０２６」に出展した、米ワシントン州の玩具輸入・販売会社ＦｉｖｅＫのブース。（ニューヨーク＝新華社記者／劉亜南）【新華社ニューヨーク2月23日】米政府の関税政策を巡り、米国内の玩具業界から不満の声が上がっている。ニューヨークでこのほど開かれた北米最大の国際玩具見本市「ToyFair2026」では、関税が企業収益を圧迫し、サプライチェーン全体、とりわけ