2年後に中古マンションの購入を希望しています皆さんから寄せられた家計の悩みにお答えする、その名も「マネープランクリニック」。今回の相談者は、保険の取捨選択で迷っているという40歳のパートで働く女性です。2年後に住宅購入を希望しており、貯蓄をしたいとのこと。ファイナンシャル・プランナーの平野泰嗣さんがアドバイスします。▼相談者保険迷子さん（仮名）女性／パート・アルバイト／40歳埼玉県／賃貸住宅▼家族構成夫