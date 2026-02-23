9人組ガールズグループTWICEのSANA（サナ、29）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。青いオーバーオール姿を投稿した。デコルテを大胆に露出した黒のチューブトップに、オーバーオールを着用。片方の肩ひもを外したコーディネートで「この日は年に1度着るかどうかというサスペンダーデー」とつづり、さまざまな表情でポーズをとった。ファンやフォロワーからも「激カワすぎる」「違法なくらい、可愛い」「美しい」「カッコ