お笑いコンビ・マシンガンズがパーソナリティを務める『マシンガンズの働きタイミー』（文化放送・火曜21時30分～22時）。2月10日の放送では、滝沢と西堀がかつて遭遇した、おかしな近隣住民について語り合う場面があった。 滝沢「昔隣に住んでるおじいちゃんが、突然訪ねてきたことがあって。玄関をドンドンドンドンって（激しく）叩いて、100円玉を10枚持ってきて『両替して！』って言うの。俺は『ないよ』っ