お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が２３日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。１８日の文春オンラインで熱愛が報じられたタレントのＭＥＧＵＭＩとお笑いコンビ「令和ロマン」の高比良くるまに、人気企画「１人賛否」で触れた。粗品は「ファンザマアミロでしょ。くるまのファンもＭＥＧＵＭＩのファンも。おめでとうございます」と祝福。しかし「ただぁ！」と切り出すと「ここまで来たら逆にもう、何もしてなさすぎてケムリに