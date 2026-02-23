３月開催のＷＢＣに備えた侍ジャパンの宮崎事前合宿にアドバイザーとして参加しているパドレスのダルビッシュ有投手（３９）が２３日、大勢投手（２６）のカットボールを絶賛した。ブルペンで大勢が練習したカットボールをチェックしたダルビッシュは「すごく良かったですね。球速も出ていましたし、何より本人が違和感なく、コントロールよく投げているっていうところにちょっとびっくりしています。本当に一日ぐらいでものに