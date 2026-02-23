鹿児島県によりますと、23日夕方、沖縄県の米軍普天間基地の海兵隊太平洋基地司令部から「24日、奄美空港に米軍オスプレイ1機が着陸する予定」との連絡があり、事前の使用届が出されました。 オスプレイが着陸する目的や駐機する期間、飛行経路などは公表されていません。 ・ ・ ・