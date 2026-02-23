公式サイトでエヴァンゲリオン完全新作シリーズの制作始動が発表された ©カラー©カラー／Project Eva.©カラー／EVA製作委員会 エヴァンゲリオン完全新作シリーズの制作が始動した。エヴァ 30周年を記念するフェス「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」最終日である2月23日のFinal Programで発表されたもので、シリーズ構成・脚本をヨコオタロウ、監督