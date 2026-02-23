小泉防衛大臣は太平洋島しょ国の国防大臣らとの会合に参加し、各国との連携強化の必要性を訴えました。小泉進次郎 防衛大臣「日本と太平洋島しょ国を繋ぐ太平洋を『平和の海』としてともに守り抜くため、結びつき、連結を強化し、自律的で強靭な地域をともに築き上げていくことを呼び掛けました」都内で開催されている太平洋島しょ国の国防大臣を招いた会合で、小泉大臣は「地域を超えて強固な『網』を作り上げることができれ