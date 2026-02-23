ミランに所属するイングランド代表MFルベン・ロフタス・チーク(30)が、試合中の深刻な怪我で長期離脱を余儀なくされ、6月の北中米ワールドカップ出場への道に大きな影を落としている。ロフタス・チークは、22日に行われたセリエA第26節・パルマ戦で頭部を強打し、担架でピッチを後にして病院へ搬送された。伊『スカイ』によると、衝突の際に顎を骨折し、複数の歯を失う重傷を負ったという。診断の結果、歯槽骨骨折が確認され