◇卓球2026シンガポールスマッシュ(2月19日〜3月1日、シンガポール)女子シングルスの1回戦が23日に行われ、世界ランク9位の伊藤美誠選手が韓国のキム・ナヨン選手に3-0(11-6、12-10、12-10)で勝利。2回戦進出を決めました。伊藤選手は、第2、3ゲームと接戦となりますが、世界ランク25位の20歳相手に勝負所で譲らず。貫禄のストレート勝利となりました。これで日本勢女子は、すでに1回戦を勝利していた張本美和選手や早田ひな選手ら