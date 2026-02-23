ハロー！プロジェクトに所属するJuice=Juiceが22日、2025年にリリースされた最新シングルの発売記念アンコールイベントを開催。大反響の『盛れ！ミ・アモーレ』を含む全7曲を披露しました。2025年10月8日に発売された20枚目のシングル『四の五の言わず颯（さっ）と別れてあげた/盛れ！ミ・アモーレ』。リリースイベントは、すでに発売時期に実施されていましたが、『盛れ！ミ・アモーレ』のバイラルヒットを記念して、アンコール公