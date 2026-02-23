LUNA SEAのドラマー・真矢さんが亡くなったことを受け、音楽プロデューサーのつんく♂さんや、GACKTさん、SHAZNAのボーカル・IZAMさんがSNSで追悼コメントを発表しました。つんく♂さんは『シャ乱Ｑ』として、LUNA SEAと同じく1992年にメジャーデビュー。23日、つんく♂さんはXを更新し「この度の突然の悲報に驚きを隠せません」と吐露。続けて「三児の父でもあり、何より同じ時代の日本のバンドシーンで共に奏であった同志として