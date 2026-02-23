競泳男子で２０１６年リオ五輪銅メダルで２４年のパリ五輪にも出場した瀬戸大也（３１）との離婚を１０日に発表した、飛び込み女子元世界選手権代表の馬淵優佳さん（３１）が２３日、ＳＮＳを更新。２児の子育て方針についてつづった。７歳と５歳の女の子を育てるシングルマザーとなった馬淵さん。「『今日、習い事行きたくない…』この言葉多分育児あるある娘にもたまにやってくるこの気分。『わかる〜』と共感しつつも