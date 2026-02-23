2月23日に行われた「かきつばた記念」の売得金額が過去最高を更新した。当日の売得金額は12億4993万6100円を記録。これまでの最高額である10億3527万4700円（令和7年2月24日）を上回り、レコードを塗り替えた。【かきつばた記念】1番人気ダノンフィーゴが交流重賞初制覇！JRAのワンツースリー2億円超の更新名古屋競馬を代表する重賞競走の一つであるかきつばた記念。売上の大幅な伸長は、レースへの関心の高まりを示す数字と