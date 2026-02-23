２３日放送の日本テレビ系「ミラノ・コルティナ五輪総集編ＴＨＥ★ＬＥＧＥＮＤ」（午後９時）に、２０１８年平昌五輪２冠で、現地で解説をつとめた高木菜那さんが帰国後即、生出演した。高木さんは２０日（日本時間２１日）に行われた、世界記録保持者の妹・高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が出場したスピードスケート女子１５００メートルの中継で解説とつとめるなど１４種目中１１種目を担当。２３日午後に帰国したばか