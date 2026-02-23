３月開催のＷＢＣに備えた侍ジャパンの宮崎事前合宿にアドバイザーとして参加しているパドレスのダルビッシュ有投手（３９）が２３日、菅野智之投手（３６）のブルペン投球後、１時間超も話し合った。「そういう（２人で話す）機会はなかったですし、お互いに腹を割って、いろいろ話ができた。菅野君とずっと会いたかったし、リスペクトしている投手なので、そういう時間があったというだけで、自分の中ではここ（宮崎）に来て