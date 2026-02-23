２３日午後４時１５分頃、長野県松本市梓川倭の市道交差点で、自転車の同所、小学２年の男児（８）が、同所の無職男性（７２）の軽トラックにはねられた。男児は市内の病院に搬送されたが、脳出血などで意識不明の重体。男性にけがはなかった。松本署によると、現場は信号機のない丁字路交差点で、どちらにも一時停止の標識はなかった。同署で事故原因を調べている。