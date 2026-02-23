Mrs. GREEN APPLE が、アーティストランキング『Top 20 IFPI Global Artist Chart 2025』で初めて13位にランクイン。さらに、デビュー10周年を記念して発売したアニバーサリーベストアルバム『10』は、アルバム・ランキング『Top 20 IFPI Global Album Chart 2025』で10位に。いずれも日本から唯一のランクインだということです。『IFPI Global Chart 2025』とは、世界8000以上のレコード会社から、ストリーミング、ダウンロード、