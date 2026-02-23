親の介護は、いつか誰もが直面する可能性のある問題です。しかし、いざはじまると「誰がどこまで担うのか」「実子と配偶者の役割はどうあるべきか」といった点で、家族間に温度差が生じやすいのではないでしょうか。今回の投稿は、兄夫婦が同居して親の介護をしている実家を訪ねた妹の戸惑いの声でした。投稿者さんは、実家にひとりでお見舞いに行きました。菓子折りを持参し、親の話し相手になる程度のつもりだったと言います。『