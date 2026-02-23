北海道・帯広警察署は2026年2月23日、住所・職業不詳の男（25）を窃盗の疑いで逮捕しました。男は2026年2月23日、音更町木野大通東12丁目のスーパーで、コメ袋3点（販売価格合計1万4515円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、2月23日午前11時半ごろ、別件の捜査中だった警察官がコメ袋を万引きする男を目撃し、店の外で声を掛けました。すると男は逃走。警察官が追いかけて男を確保したということです